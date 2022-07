10.071 neue Fälle: Sogar Samstag jetzt fünfstellig

10.071 Corona-Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Samstag, 9.30 Uhr) in Österreich gemeldet worden, 8912 neue Fälle waren es noch vor einer Woche. Zuletzt fünfstellige Infektionszahlen an einem Samstag wurden am 9. April gemeldet. Ein weiterer Corona-Infizierter starb, die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen ist wieder gestiegen.