Polizei rückt wegen „weißem Pulver“ in Lokal aus

Wegen „weißem Pulver“ am Boden wurde die Polizei am Freitag gegen 4 Uhr morgens zu einem Lokal am Rudolfskai in der Stadt Salzburg gerufen. Als die Polizisten nachschauten, fanden sie das ominöse Pulver nicht nur am Boden, sondern auch auf dem Shirt eines 27-Jährigen, der gerade dabei war, sich auf dem WC zu übergeben.