Feuerunfall in Schweizer Tunnel: vier Verletzte

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte, fuhr ein 60-Jähriger, im Kanton Zug wohnhafter Autolenker, kurz vor 21 Uhr über die A13 von Süden kommend in Richtung San Bernardino. Im 560 Meter langen Brusei-Tunnel kam er mit seinem Auto über die Fahrbahnmitte hinaus und kollidierte seitlich-frontal, mit dem Fahrzeug eines in Richtung Süden fahrenden, im Tessin wohnhaften 58-Jährigen, der in Begleitung seiner Tochter war. Der dahinter, ebenfalls in Richtung Süden Fahrende, ein 27-jähriger Thurgauer, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidiert mit dem Tessiner Auto.