Beyonce fast nackt am Pferd: Fans flippen aus

Beyonce hat das Foto zu ihrem siebenten Solo-Studioalbum „Renaissance“ veröffentlicht. Es zeigt sie beinahe nackt auf einem futuristischen Pferd sitzend. „Die Arbeit an diesem Album hat mir einen Ort zum Träumen geschaffen“, schrieb sie auf Instagram. „Sie erlaubte mir, mich frei und abenteuerlich zu fühlen, in einer Zeit, in der sich sonst wenig bewegte.“