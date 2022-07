Rebellen droht jetzt Ärger in der Schule

Positive Bilanz zum Ferienstart

Erfreulicher sind die Entwicklungen in den Schulen: „Schüler wie Lehrer sind mit der Krise und in der Krise über sich hinausgewachsen“, freut sich Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Auch Heuras ist „stolz, wie unaufgeregt die Herausforderungen abgewickelt wurden“. Und erfolgreich: 62,1 Prozent der Volksschüler haben die AHS-Reife geschafft. In der AHS schlossen 52,8 Prozent mit ausgezeichnetem oder gutem Erfolg ab, in der Mittelschule 36,3 Prozent. Für alle jene, die Unterstützung brauchen, gibt es auch heuer von 22. August bis 2. September die Sommerschule.