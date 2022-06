25 Kilo abgenommen! Franz Wohlfahrt „runderneuert“

Gefeiert hat er schon einmal am Donnerstag bei einem von seiner USM-Agentur organisierten Golfturnier, der „Lange“ präsentierte sich dabei „runderneuert“: „Es war an der Zeit, auf mich selbst zu achten, meinem Körper Gutes zu tun.“ Also purzelten dank Ernährungsberater und viel Golf bei seinem Freund Günter Nemeth im GC Gut Richardhof oberhalb von Mödling die Kilos, 25 sind es mittlerweile, die Wohlfahrt verloren hat: „Tut einfach gut, das Golfen ist ein idealer Sport, du bist viel in der Natur, der GC Richardhof bietet dazu fantastische Ausblicke.“