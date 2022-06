Kulttrainer Streich und seine Freiburger kommen

Die Breisgauer von Kulttrainer Christian Streich, die sich in der abgelaufenen Saison erst im DFB-Pokalendspiel RB Leipzig geschlagen geben mussten und in der Bundesliga als Sechste die direkte Qualifikation für die Europa League-Gruppenphase geschafft haben, werden von 6. bis 15. Juli im Fünfsterne-Hotel „Vitalquelle“ in Schruns absteigen. Die - teilweise öffentlichen - Trainingseinheiten werden auf dem Sportplatz am Wagenweg abgehalten.