Steirerin an eigener Wohnungstür brutal attackiert

Die 37-Jährige ging am Montag nur kurz aus der Wohnung in der Proleber Straße, um im Auto etwas zu holen. Als sie zu ihrer Wohnungstür zurückkam, wurde sie plötzlich von einem Mann von hinten am Hals gepackt und zu Boden gerissen. Die Leobnerin wehrte sich aber heftig und konnte sich so befreien. Daraufhin flüchtete der Angreifer.