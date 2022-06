Unfall mit Paragleiter: Mann (24) schwer verletzt

Hubschrauber-Taubergung

Laut einem Bericht der Landespolizeidirektion Steiermark stürzte der 24-Jährige in weiterer Folge zu Boden - konnte aber noch selbst per Mobiltelefon die Rettungskräfte verständigen. Der Mann wurde von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 14 mittels Tau geborgen und in weiterer Folge in das Krankenhaus Schladming eingeliefert.