Wütender Lenker drohte Feuerwehr: „Zeige euch an!“

Nach einer Kollision zweier Autos in Fügen am vergangenen Mittwoch rückte auch die Feuerwehr an. Während der Aufräumarbeiten regelte die FF Fügen den Verkehr und leitete die Autos abwechselnd an der einspurig befahrbaren Unfallstelle vorbei. Möglichst schnell wurden beide Fahrzeuge von der Bundesstraße entfernt, sodass diese nach rund einer Stunde wieder frei war.