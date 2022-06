Vandalen zogen Spur der Verwüstung durch Schule

Unbekannte Vandalen trieben am Wochenende im Schulzentrum in Matrei in Osttirol ihr Unwesen: Nachdem sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft hatten, zogen sie regelrecht eine Spur der Verwüstung. Der Schaden ist laut Polizei enorm. Mögliche Zeugen werden gesucht!