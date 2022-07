Lovely Days: Es ist wieder Zeit für eine Zeitreise

Angeführt wird die Phalanx der Stars von den britischen Hard-Rock-Legenden Deep Purple, die erst letzten Herbst mit ihrem gelungenen Cover-Album „Turning To Crime“ für Erfolg sorgten. Nicht minder heiß werden die Auftritte ihrer kultigen Landsleute Uriah Heep und der Glam-Rock-Legende The Sweet. The Doors Alive sorgen für viel Hippie-Feeling. Die heimische Fraktion ist mit Monti Beton samt Hans Krankl und Rudi Treiber samt Band vertreten.