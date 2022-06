Saudischer Alkolenker blieb mit Pkw am Ufer hängen

Um 5 Uhr in der Früh wurde die Polizei zu dem Unfall im Pinzgau gerufen. An einem Seeufer in Zell am See hing ein Auto eines saudischen Manns fest, der Mann konnte nicht mehr weiter. Im Zuge eines Alko-Vortests wurden bei dem 37-jährigen Araber 1,32 Promille gemessen, den Bluttest verweigerte er anschließend. Die Bergung des Autos übernahm die Feuerwehr Zell am See. Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen, außerdem erhielt er eine Anzeige.