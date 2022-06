Zehn ARGE ALP-Länder feierten 50. Geburtstag

Von legendären LH Wallnöfer gegründet

„Mit dem heutigen Fest feiern wir im Rahmen der Tiroler Präsidentschaft das runde Jubiläum der ARGE ALP. Das Ziel dieses Alpenbündnisses, das vor 50 Jahren auf Initiative von Eduard Wallnöfer gegründet wurde, war von Beginn an die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Alpenländern. Denn Fakt ist: Gemeinsame Herausforderungen - beispielsweise der Transit oder Naturereignisse - sowie Chancen - Stichwort Digitalisierung und Klimaschutz - machen an Staatsgrenzen nicht Halt. Umso wichtiger ist es, auf Bündnisse einzugehen und diese mit Ideen und Maßnahmen zu befüllen. Heute blicken wir mit Stolz auf eine lebendige Gemeinschaft und viele gemeinsam gesetzte Schritte, die die Alpenländer in eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft tragen sollen“, betonte LH Platter.