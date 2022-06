Heute entscheiden die Salzburger über die Garage

Quasi im letzten Abdruck. Denn die Parkgaragen-Gesellschaft im Eigentum von Stadt (60 Prozent) und Land (40 Prozent) will noch im Sommer mit dem Bau beginnen. Die Baustelle soll über 22 Monate am Krauthügel in Salzburg-Riedenburg abgewickelt werden. Die Befragung ist zwar nicht bindend, an einem klaren Bürgervotum kann die Stadtpolitik aber nicht vorbei.