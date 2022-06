Gedanke an WM 2007 für ÖFB-U19 als Zusatzschub

Siegen oder Heimfahren. So einfach ist die Rechnung für Österreichs U19-Team heute im dritten Spiel der EM-Endrunde in der Slowakei gegen Serbien. Das erhoffte Semifinale hat man mit denNiederlagen gegen England und Israel verpasst, als Gruppendritter würde man aber am Dienstag gegen die Slowakei um das fünfte Europa-Ticket für die U20-Weltmeisterschaft 2023 in Indonesien spielen. „Das wollen wir auch unbedingt schaffen“, sagt Kapitän Ervin Omic, stellvertretend für alle. „Aber wir sollten jetzt nicht große Versprechungen abgeben, sondern uns auf dem Platz von unserer besten Seite präsentieren.“