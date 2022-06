Sturm trifft in Champions League auf Real Madrid

Die Grazerinnen treffen in der Champions League am 18. August auswärts auf die „Königlichen“ von Real Madrid. Übersteht die Mannschaft von Christian Lang diese Runde, geht es in einem „kleinen Final“ der 1. Runde gegen den Sieger aus der Partie zwischen Manchester City und Tomiris-Turan aus Kasachstan um den Aufstieg. Sportdirektor Mario Karner strahlte nach der Auslosung: „Real Madrid ist ein Hammer! Es ist ein absolutes Traumlos, mit Real Madrid und Manchester City in einer Gruppe zu sein. Sportlich gesehen sind das natürlich übermächtige Gegner. Hinsichtlich des Austragungsortes sind wir mit Madrid sehr zufrieden - aus Spanien werden die Mädels und der gesamte Verein viele Impressionen mitnehmen können!"