Ausbau-Gegner gehen in die letzte Runde

Die „Krone“ hat sich in der Altstadt umgehört und stieß auf viel Resonanz gegen den Ausbau. „Ich bin dagegen. Eine Lösung wäre ganz klar Park and Ride Möglichkeiten. So wie die in Salzburg Süd“, sagt Pensionistin Stefanie Hiessmayr (76) gegenüber der „Krone“. Auch Studentin Annika Fenzl (20) ist gegen den Ausbau. „Es gibt so schon genug Stau und Verkehr in der Altstadt. “, sagt die Studentin.