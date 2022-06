Geburtstagskind Zidane: Kein Trainerjob in England

Stattessen träumt Zinedine Zidane von einer Zukunft als Trainer der französischen Fußball-Nationalmannschaft. „Ich werde es, hoffe ich, eines Tages sein“, sagte er in einem Interview der französischen Sportzeitung „L‘Equipe“ anlässlich seines 50. Geburtstages am Donnerstag. Ob er auf den aktuellen Coach Didier Deschamps folgen könnte, wisse er nicht. „Meine tiefe Sehnsucht ist da. Das französische Team ist das Schönste, was es gibt“, sagte Zidane.