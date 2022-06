Spraydosen-Explosion: Zwei Buben schwer verletzt

Die beiden Jugendlichen hatten sich am frühen Nachmittag gegen 13.15 Uhr in den Wald bei Hollenstein an der Ybbs im Bezirk Amstetten zurückgezogen. Bei sich hatten sie eine Spraydose und ein Feuerzeug. Laut Polizei dürften die Burschen, die aus den Bezirken Perg in Oberösterreich und Scheibbs (Niederösterreich) stammen, versucht haben, die Aerosole mit dem Feuerzeug zu entzünden.