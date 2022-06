Bürger gegen „Monsterprojekt“ in Nachbarschaft

Keine Frage: Verdichtung im Ortskern ist sinnvoller, als zusätzliche Bodenversiegelung am Stadtrand. Doch offenbar endet diese Weitsicht, sobald in direkter Nähe gebaut werden soll. Weil ihnen ein Bauprojekt mit acht Wohnungen nicht in die Nachbarschaft passt, schießen sich einige Anrainer in Tulln nun nämlich auf den Bürgermeister ein.