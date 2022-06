Blitzeinschläge: Brand und verletzte Bergsteiger

Blitz schlug in Stahlseil ein

„Als sie sich im Aufstieg befanden, schlug plötzlich ein Blitz, vermutlich direkt am dort angebrachten Stahlseil ein, an dem sich die Alpinisten festhielten“, berichtete die Polizei. Durch den Blitzeinschlag stürzten die beiden Alpinisten einige Meter ab. Das Duo setzte einen Notruf ab und wurde im Anschluss mittels Hubschraubertau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen.