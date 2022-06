Von Bus erfasst: Tirolerin in Klinik verstorben

Der schreckliche Unfall hatte sich am vergangenen Mittwoch in Innsbruck im Bereich der Kreuzung Museumstraße/Meinhardstraße ereignet. Die 60-Jährige habe laut Zeugenaussagen nach Umschalten der Fußgängerampel auf Grün sofort die Straße überquert, als der Bus in die Kreuzung einfuhr. Die Frau wurde vom Gefährt erfasst.