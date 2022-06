Mopedautos müssen bei Bahnhof „illegal“ parken

Automatisches System mit Tücken

So weit, so gut - doch weil das ausgeklügelte System völlig automatisch funktioniert, gibt es vor Ort keinen Ansprechpartner. Einen solchen würden die Fahrer von Mopedautos derzeit allerdings brauchen: Das elektronische Auge erfasst nämlich nur die Front der Fahrzeuge, Microcars haben allerdings nur am Heck eine Nummerntafel. „Auf diesen Fall wurde bei der Errichtung der Anlage allerdings vergessen“, gibt der Betreiber zähneknirschend zu.