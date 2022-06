Preis-Explosion wird in St. Pölten abgefedert

Weil der Fernwärmepreis in St. Pölten aufgrund einer Klausel zweimal jährlich an die aktuellen Primärenergiekosten angepasst wird, drohte Bezieherin in der Landeshauptstadt eine massive Preiserhöhung. Dem schiebt die Stadt einen Riegel vor. „In guten Verhandlungen mit der EVN ist es gelungen, die Preissteigerung so gering wie möglich zu halten“, betont Bürgermeister Matthias Stadler. Das Ergebnis: Die Erhöhung wird mit 15 Prozent limitiert. Den Beschluss wird der St. Pöltner Gemeinderat kommenden Montag fassen.