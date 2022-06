Nach großer Suchaktion: 77-Jährige aufgefunden!

Gegen 11 Uhr war ein Polizist der Polizeiinspektion Feldbach gemeinsam mit einem Trupp der Feuerwehr Leitersdorf unterwegs und bemerkte die Frau. Diese konnte in einem Waldstück, rund 800 Meter von ihrem ehemaligen und nun unbewohnten Elternhaus in Leitersdorf entfernt, auf einem Weg sitzend aufgefunden werden. Die ansprechbare Frau wurde vorsorglich in das LKH Feldbach eingeliefert.