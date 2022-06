Das Match gegen das Ende der Welt ist angepfiffen

Das Publikum wird über Kopfhörer von der Tribüne aus zum Zeugen dieses Klima-Matches - so auch der Untertitel der Produktion von Pia und Johanna Hierzegger sowie Gabriela Hiti. Der Bodenfraß wird politisch und medial ja gerne in Fußballfeldern verbildlicht. Es ist also nur konsequent, dass ein Stück zu dem Thema als Auswärtsspiel am Verbandsplatz des Steirischen Fußballverbandes gezeigt wird. Hiti ist die einzige des Teams, die tatsächlich aufläuft: Sie beeindruckt in dieser Solo-Performance nicht nur mit großer Ausdauer, sondern auch mit großer stimmlicher Finesse und ist somit eindeutig die „Woman of the Match“.