Mixnitzer Baujuwel aus Kaisers Zeiten droht Abriss

Die Bahnhofsstation entstand im Zuge der Errichtung der steirischen Südbahn zwischen Wien und Triest im Jahr 1844. Damals zog es die Sommerfrischler aus der Kaiser-Residenzstadt in das Grazer Bergland. Ausflugsdestinationen waren die Drachenhöhle bei Mixnitz - sie wurde 1928 unter Schutz gestellt - und die 1901 eröffnete Bärenschützklamm. „1934 wurde die Bahnstation sogar in ,Mixnitz-Bärenschützklamm’ umbenannt, weil so viele Menschen dort ausstiegen“, weiß Wentner.