Schlafenden Kollegen mit Spitzhacke angegriffen

Mit Spitzhacke gegen schlafenden Arbeitskollegen

Dann schnappte er sich eine Spitzhacke. Er ging in den Raum, in dem sein Zimmerkollege im Bett schlief, und verletzte diesen an Kopf, Rippen, linkem Ellbogen und Beinen. Nach der Wahnsinnstat flüchtete der Rumäne zu Fuß.