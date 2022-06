Blatter-Verteidiger fordert Freispruch

Im Prozess gegen den früheren FIFA-Präsidenten Joseph Blatter und Ex-UEFA-Chef Michel Platini hat Blatters Verteidiger einen Freispruch gefordert. Es fehle jegliches Motiv, weshalb die FIFA ohne Grund zwei Millionen Franken an den Mitangeklagten Platini bezahlt haben soll, sagte der Anwalt Lorenz Erni am Freitag in seinem Plädoyer vor dem Bundesstrafgericht im schweizerischen Bellinzona. Grundlage der Zahlung sei eine Vereinbarung gewesen.