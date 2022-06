Tirol: Lermooser Tunnel bekommt eine zweite Röhre

Das nächste Großprojekt auf Tirols Straßen steht an: Nachdem kürzlich bekannt geworden war, dass die desolate Luegbrücke auf der Brennerautobahn umfassend saniert und die A13 in diesem Bereich pro Fahrtrichtung zumindest zwei Jahre lang nur einspurig passierbar sein wird, rückt nun auch der Lermooser Tunnel im Außerfern in den Fokus. Der Tunnel an der vom Transitverkehr stark belasteten B179 Fernpassstraße soll eine zweite Röhre bekommen. Kostenpunkt: rund 200 Millionen Euro!