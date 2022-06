Trotz Todesangst! Ex-Russen-Kapitän bekämpft Putin

Igor Denisov ist ein Star in Russland! 54-mal lief er für die Fußball-Nationalmannschaft seines Heimatlandes auf, oft sogar als Kapitän - doch hinter den Gräueltaten von Wladimir Putin will der 38-Jährige nicht stehen. In einem Video nennt er den Krieg Russlands in der Ukraine eine „Katastrophe“ und das, trotz Todesangst!