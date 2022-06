Alko-Radler stürzte, zahlreiche Lenker zu schnell

Alkoholisiert war ein Radfahrer bei einem Sturz am Treppelweg entlang der Salzach in der Stadt Salzburg. Der 27-jährige Iraker aus Salzburg war am Dienstag kurz nach 23 Uhr im Bereich Salzburg Süd stadteinwärts zu Sturz gekommen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in UKH Salzburg eingeliefert.