2 Studien belegen: „Krone“ größte Zeitung im Netz

Top-Position auch in der ÖWA

Diese loyalen Leser sind es auch, die der Kronen Zeitung heute in der zweiten Studie, der Österreichischen Webanalyse (ÖWA), für Mai Topzahlen bescheren: 55,6 Millionen Mal wurde in nur einem Monat krone.at angesurft, das bedeutet ebenfalls Platz 1 bei den Visits unter allen Tageszeitungen im Land.