Kollision mit Lkw: Motorradfahrer schwer verletzt

Gegen 16 Uhr fuhr der 28-jährige Motorradlenker aus dem Bezirk Weiz auf der L 409 aus Richtung Stubenberg kommend in Fahrtrichtung Lebing. Dabei dürfte er in einer Rechtskurve über die Fahrbahnmitte gekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Auf gleicher Höhe kam ihm ein Sattelzugfahrzeug samt Sattelanhänger entgegen, gelenkt von einem 26-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Der Motorradfahrer dürfte beim Versuch, sein Fahrzeug wieder nach rechts zu lenken, zu Sturz gekommen und in weiterer Folge gegen den Lkw gestoßen sein.