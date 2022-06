Blutiger Raub auf Grazer Tankstelle: 11 Jahre Haft

Es war am 1. April 2022, als die Frau in der Socar-Tankstelle am Eggenberger Gürtel in Graz überfallen und mit einem Küchenmesser niedergestochen wurde. „Es tut mir so leid“, jammert der angeklagte Räuber am Dienstag vor Gericht. “Das war ganz, ganz dumm von mir.“ Albaner hätten ihn wegen Geldschulden bedroht. „Sie wollten meiner Lebensgefährtin und meiner Stieftochter etwas antun.“