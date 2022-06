Intendantin Laufenberg: Pläne für finale Saison

Dem Schwerpunkt auf zeitgenössische Dramatik bleibt Laufenberg auch in ihrer finalen Saison treu. So stehen etwa zwei Uraufführungen auf dem Programm: Paula Thielecke lässt in „Judith Shakespeare - Rape and Revenge“ eine fiktive Schwester des großen Barden zu Wort kommen und Patty Kim Hamilton beschäftigt sich in „Sex Play“ humorvoll und spielerisch mit Sex und Körperlichkeit.