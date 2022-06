Streit eskaliert: Verwandten mit Messer verletzt

In die Justizanstalt eingeliefert

Der 36-jährige Verdächtige, der dem anderen die Schnittverletzung zugefügt hatte, wurde in der Wohnung von der Polizei festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Der genaue Tathergang sei derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.