Die Angst bleibt in „Salis“ Leben immer Begleiter

Es folgten zwei Herz-OPs, Katheter-Ablationen. „Erst nach der zweiten, die ich 2020 bei Dr. Pürerfellner in Linz gemacht habe, wurde es besser.“ Aber es ist nicht mehr so wie früher. Leichte Wanderungen und Ausfahrten mit dem E-Bike bei maximal 140 Puls sind noch drin – in Begleitung. Einen Spaßkick? „Wird’s bei mir nicht mehr geben.“ Das Fußballgeschehen verfolgt er sporadisch. Österreichs 1:1 gegen Frankreich sah der WM-Teilnehmer 1998 Freitag jedoch mit Freude. Aber er warnt: „Das, was mir passiert ist, kann jedem passieren.“