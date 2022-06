Vor steirischer Haustür steht heikle Wahl bevor

Der Krieg ist nicht vergessen

„Es wurde auf alles, was sich bewegte, gefeuert“, berichtet uns Adi Operta, dessen Eltern mit ihm von Sarajevo nach Deutschland flüchteten. Damals war er sieben Monate alt. Jetzt ist er wieder in seiner alten Heimat zurück - und hält als Fremdenführer die Erinnerung an das Kriegstrauma am Leben. „Wir möchten in die EU und besonders in die Nato, denn dieses Bündnis bedeutet Sicherheit für uns.“