Werden Schüler aus der privaten Westbahn verbannt?

Aus dem Mostviertel pendeln viele Schüler täglich mit den Öffis nach Linz. Doch schon morgen läuft eine entsprechende Ausnahmeregelung ab, die ihnen auch die Nutzung der privaten Westbahn gestattet. „Das Schuljahr in Oberösterreich dauert aber noch bis 8. Juli“, sieht VP-Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko dringenden Handlungsbedarf. Die Verantwortung für eine langfristige Lösung liege beim Bund, schreibt er in einem offenen Brief an Ministerin Leonore Gewessler. Und: „Unser Verkehrsverbund Ostregion verhandelt mit der Westbahn über eine Aufnahme. Diese wird aber frühestens 2023 möglich sein und wird das unmittelbare Problem nicht lösen.“