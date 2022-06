Waldbaden auf Tirolerisch in Designstück aus Holz

Fürs Waldbaden muss man nicht unbedingt in die Natur hinaus. Waldbaden kann man auch in den eigenen vier Wänden. Patrick Teissl aus Wattens liefert dafür seit Kurzem das Ambiente. Der Tischlermeister bringt mit seiner jungen Firma „Woodensign“ ein Stück Tiroler Wald ins Badezimmer. „Nachhaltig soll es sein, regional und natürlich. Schöne Stücke für die Ewigkeit“, formuliert der 38-Jährige den Anspruch an die vor kurzem auf dem Markt eingeführte Produktlinie: Waschbecken und Badewannen aus Holz.