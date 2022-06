Meteorologe gibt Entwarnung: „Schlimmste vorbei“

Indessen blicken die Salzburger einerseits auf die Flusspegel und andererseits auf den Wetterbericht: Am Dienstag hatte die Salzach in Mittersill bereits die Alarmstufen-Marke von 4,8 Metern erreicht. „Es besteht keine Gefahr von Überflutungen“, sagt Wetterexperte Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Er stand in Kontakt mit dem hydrografischen Dienst. „Das, was vom Himmel gefallen ist, war schon das Schlimmste. Sobald der Niederschlag nachlässt, ist die Gefahr vorüber.“ Heute soll es „noch ein bisschen regnen“. Aber: Mit größeren Niederschlagsmengen ist nun nicht zu rechnen. Für das Wochenende kündigt Haslhofer sogar freundliches Wetter an.