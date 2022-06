Am Wochenende wird es laut in Bischofshofen

„Nach den vergangenen zwei Jahren sind alle Musiker wahnsinnig motiviert. Endlich können sie wieder so groß auftreten“, sagt Klaus Vinatzer, Direktor des Musikums Bischofshofen. Gemeinsam mit seinem Team organisiert er das Jubiläumsfest des Österreichischen Blasmusikverbandes. Dieses findet heute und morgen Abend im Ortszentrum in Bischofshofen (Pongau) statt. Unter dem Motto „Bischofshofen erklingt“ werden die drei örtlichen Musikkapellen gemeinsam mit Musikgruppen aus Südtirol und Liechtenstein auftreten. „Mehr als 500 Musiker werden da zusammenspielen“, freut sich Vinatzer. Geprobt werden konnte im Voraus hauptsächlich in Kleingruppen, da das Üben coronabedingt oft ausfallen musste. „Das war schon für alle sehr stressig und intensiv“, so Vinatzer. Für ihn reiche aber eine gemeinsame Probe aller Musikgruppen am Nachmittag vor dem großen Auftritt im Festzelt vollkommen aus.