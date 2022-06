So tickt unser „Franzose“ im ÖFB-Team

Dafür schuftete er in Frankreich extra mit zwei Personaltrainern: Kraft, Technik, Video-Analysen - volles Programm. Lens soll erst der Anfang sein. Unter Ralf Rangnick ist er jetzt im Team voll angekommen. Acht Karten hat er für Freunde und Familie in der Heimat gekauft. Oh, là, là, unser „Franzose“ wird am Freitag heiß sein."