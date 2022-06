Golden Roof Challenge: Neue Höhen, größere Weiten

Hochkarätige Sportler am Start

Auch diesmal sind wieder viele hochkarätige Athleten und Athletinnen am Start. Allen voran der Schweizer Simon Ehammer, der aktuell mit 8,45 m im Weitsprung der Weltjahresbeste ist. Der halbe Tiroler (Vater aus Hopfgarten) kommt in bestechender Form zur Golden Roof Challenge.