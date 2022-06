Lastenrad im Test: Draht- und Packesel zugleich

Meine ersten Tretversuche am Lastenfahrrad fallen recht zaghaft aus. Wegen der beiden Reifen vorne lässt sich die Richtung nicht mithilfe des Körpergewichtes vorgeben, was zunächst sehr gewöhnungsbedürftig ist. Außerdem hat das Bike einen größeren Wendekreis – das bekomme ich in engen Kurven zu spüren. Doch nach ein paar Minuten habe ich den Dreh heraus. Der Praxistest kann somit losgehen!