Großen Respekt vor den zukünftigen Ingenieuren

Gemeinden und Firmen sind „richtige“ Partner

„Die Ideen für die Jahresprojekte stammen teilweise von den Schülern selbst, teilweise wenden sich Projektpartner wie Gemeinden oder Unternehmen direkt an uns“, erläuterte Direktor Stefan Walch am „Techniktag“ am Freitag, an dem so manche Kinnlade lange offen blieb. Was die meist 19-Jährigen parallel zum „normalen Schulbetrieb“ zu leisten im Stande sind, war beeindruckend.