Salzburger Struber mischt den US-Fußball auf

Dadurch rückt Struber auch immer wieder in den Fokus deutscher Klubs. Vor einem Jahr wollte ihn Werder Bremen verpflichten. Zuletzt wurde Augsburg großes Interesse nachgesagt. Zwar reizt ihn die Bundesliga, ein Wechsel kommt aktuell aber noch nicht in Frage. Zuerst will der 45-Jährige das in ihn gesetzte Vertrauen in New York mit einer Topsaison zurückzahlen.