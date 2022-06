Bursch fällt von Baum in tiefen Betonschacht

Beinahe in einer Tragödie geendet hätte ein Kletterspaß am Freitag gegen Mittag in Bad Vöslau im Bezirk Baden. Ein 12-Jähriger hatte nämlich beschlossen, auf einen hohen Baum zu kraxeln. Dabei kletterte er auch auf einen Ast, der über einen abgesperrten Regenwassersammelschacht ragte. Doch plötzlich knackste es unter dem Körper des Buben, der Ast brach. Und der Bursche stürzte in das rund zwei Meter tiefe Betonbecken.